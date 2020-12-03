Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede - Son Dakika

Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede

03.12.2020 23:00
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede, System.String[]

BURSA'da, kendisine cinsel ilişki teklif eden, kabul etmemesinin ardından kendisini sağ ayağından vuran ve darbeden sevgilisi İsmail İlgi'yi (55) elinden aldığı tabancayla vurarak öldüren Zehra Y., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA'da, kendisine cinsel ilişki teklif eden, kabul etmemesinin ardından kendisini sağ ayağından vuran ve darbeden sevgilisi İsmail İlgi'yi (55) elinden aldığı tabancayla vurarak öldüren Zehra Y., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Kasım Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu Sokak'taki çiftlik evinde meydana geldi. Zehra Y., eğlenmek için sevgilisi İsmail İlgi'nin çiftlik evine gitti. Burada bir süre alkol alan ikiliden İsmail İlgi, iddiaya göre sevgilisi Zehra Y. ile ilişkiye girmek istedi. Zehra Y.'nin kabul etmemesinin ardından içki içmeye devam eden İsmail İlgi, bu kez zorla ilişkiye girmeye çalıştı. Sevgilisinin bir kez daha direnmesi üzerine öfkelenen İsmail İlgi., yaşanan tartışmanın ardından Zehra Y.'yi tabanca ile sağ ayağından vurdu.

YARALI HALDE DARBETTİYaralanan Zehra Y. acı içinde yere yığılırken, İsmail İlgi, sevgilisini darbetti. Yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan İsmail İlgi'nin elinden tabancayı alan  Zehra Y., sevgilisini başından vurdu. İsmail İlgi, kanlar içinde yere yığılırken, paniğe kapılan Zehra Y. polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.HAYATINI KAYBETTİOlay yerine gelen polis ekipleri, ikiliyi çiftlik evinde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan İsmail İlgi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Zehra Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çiftlik evinde incelemede bulundu. İsmail İlgi'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından İsmail İlgi'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.'ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'Hastanede polis nezaretinde tedaviye alınan Zehra Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Zehra Y.'nin polise verdiği ifadesinde, "Eğlenmek ve vakit geçirmek için gitmiştik. Bir süre sonra beni ilişkiye girmek için zorladı. Ben de ona 'uygun değilim' dedim. Daha sonra birlikte alkol aldık ama o çok içti. Yine ilişki konusunu açtı. Ben 'hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum. Öleceğini düşünmedim" dediği ortaya çıktı. ADLİYEDE

Hatanedeki tedavisi tamamlanan Zehra Y., polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Zehra Y., adliyeye sevk edildi.


Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede
Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede

Cinsel İlişki, Alkol, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinsel ilişki teklifini reddettiği için kendisini vuran sevgilisini öldüren kadın, adliyede - Son Dakika


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