Son Dakika Haberleri: Cinsel İlişki Tuzaklı Gasba 2 Tutuklama

Cinsel İlişki Tuzaklı Gasba 2 Tutuklama

8 dakika önce

Samsun'da bir kişiye cinsel içerikli gasp tuzağı kurdukları iddiasıyla gözaltın alınan 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinsel İlişki Tuzaklı Gasba 2 Tutuklama, System.String[]
Samsun'da bir kişiye cinsel içerikli gasp tuzağı kurdukları iddiasıyla gözaltın alınan 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. adlı bir kişi polise giderek kendisinin H.K. adlı kadınla cinsel ilişki kurmak için A.S. ve G.D. adlı kadın tarafından kandırılarak gasp edildiğini, kendisine zorla senet imzalattıklarını, nüfus cüzdanına el koyduklarını ve 2 bin lira parasını aldıklarını söyleyerek şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.K. ve G.D. adlı kadınlar ile A.S. ve M.Ç. adlı şahısları yakalayarak gözaltına aldı. G.D. adlı kadının evinde yapılan aramada S.Y.'ye zorla imzalattıkları 1 adet boş senet, 3 adet senet, 1 adet bıçak, S.Y.'ye ait 1 adet nüfus cüzdanı ile çok sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 4 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan A.S. adlı şahıs ile G.D. adlı kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.K. adlı kadın ve M.Ç. adlı şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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