Son Dakika Haberleri: Cinsel İlişki Tuzaklı Gasp Zanlıları Adliyede

Cinsel İlişki Tuzaklı Gasp Zanlıları Adliyede

33 dakika önce

Cinsel ilişki tuzaklı gasp zanlıları adliyedeSAMSUN - Samsun'da bir kişiyi cinsel içerikli gasp tuzağı kurdukları iddia edilen 2'si bayan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Cinsel ilişki tuzaklı gasp zanlıları adliyede

SAMSUN - Samsun'da bir kişiyi cinsel içerikli gasp tuzağı kurdukları iddia edilen 2'si bayan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. adlı bir kişi polise giderek kendisinin H.K. adlı kadınla cinsel ilişki kurmak için A.S. ve G.D. adlı kadın tarafından kandırılarak gasp edildiğini, zorla senet imzalattıklarını, nüfus cüzdanına el koyduklarını ve 2 bin lira da parasını aldıklarını söyleyip şikayette bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.K. ve G.D. adlı kadınlar ile A.S. ve M.Ç adlı şahısları yakalayarak gözaltına aldı. G.D. adlı kadının evinde yapılan aramada S.Y.'ye zorla imzalattıkları 1 adet boş senet, 3 adet senet, 1 adet bıçak S.Y.'ye ait 1 adet nüfus cüzdanı ile sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ile geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Canik, Samsun, 3. Sayfa
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