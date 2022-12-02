Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp el çabukluğuyla ceplerindeki ve cüzdanlarındaki paraları çalan ve 35 ayrı suç kaydı bulunan İlknur Y. isimli kadını gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İlişki vaadiyle yaşlı erkekleri kandıran kadın ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika

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