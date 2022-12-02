İlişki vaadiyle yaşlı erkekleri kandıran kadın ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika
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İlişki vaadiyle yaşlı erkekleri kandıran kadın ekipler tarafından yakalandı

02.12.2022 12:22

Bursa'da bir kadının yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp daha sonra cüzdan ve ceplerinden paraları çaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kısa sürede yakalanan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp el çabukluğuyla ceplerindeki ve cüzdanlarındaki paraları çalan ve 35 ayrı suç kaydı bulunan İlknur Y. isimli kadını gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

41 yaşındaki İlknur Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte ekipler tarafından yakalanan o kadın;

Cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çalan kadın hırsız tutuklandı
Cinsel ilişki vaadi ile yaşlı erkekleri kandırıp paralarını çalan kadın hırsız tutuklandı
Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlişki vaadiyle yaşlı erkekleri kandıran kadın ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlişki vaadiyle yaşlı erkekleri kandıran kadın ekipler tarafından yakalandı - Son Dakika
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