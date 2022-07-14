Cinsel ilişki vaadiyle gittiği evde gasba uğradı - Son Dakika
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Cinsel ilişki vaadiyle gittiği evde gasba uğradı

14.07.2022 09:41
Cinsel ilişki vaadiyle gittiği evde gasba uğradı

ADANA'da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı M.G.E.'nin (16) evine giden Ahmet Eren Ü. (21), kapıyı açan Ataberk Güngör (21) tarafından silahla tehdit edilip, dövüldü.

ADANA'da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı M.G.E.'nin (16) evine giden Ahmet Eren Ü. (21), kapıyı açan Ataberk Güngör (21) tarafından silahla tehdit edilip, dövüldü. Ahmet Eren Ü.'nün cep telefonu ve 205 lirasını gasbeden Güngör ile M.G.E., polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 7 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Eren Ü., internetten tanıştığı M.G.E. ile fuhuş için anlaştı. M.G.E., Ahmet Eren Ü.'yü kaldığı daireye çağırdı. Adrese giden Ahmet Eren Ü.'ye kapıyı elinde silah, Ataberk Güngör açtı. Güngör, tabanca ile tehdit ettiği Ahmet Eren Ü.'yi zorla evin içine aldı. Güngör, silahın kabzasıyla Ahmet Eren Ü.'yü darbedip, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra Güngör, Ahmet Eren Ü.'nün cep telefonu, kimliği ve 205 lirasını da gasbedip, "Şimdi evden çık ve bir daha da buraya gelme. M.G.E. ile bağlantı kurma ve bu yaşananları da kimseye anlatma. Yoksa senin için çok kötü olur" dedi.

'KIZ ARKADAŞIMI RAHATSIZ EDİYORDU'Evden ayrılan Ahmet Eren Ü.'nün ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, motorize yunus ekipleriyle söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda Ataberk Güngör ile M.G.E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda Ahmet Eren Ü.'den gasbedilen eşyalar ele geçirildi.M.G.E. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Güngör ise emniyete götürüldü. Yağma, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ataberk Güngör'ün kullandığı tabanca da kurusıkı çıktı. Güngör ifadesinde, "Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Ben de gerekeni yaptım" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ataberk Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.G.E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Ahmet Eren, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel ilişki vaadiyle gittiği evde gasba uğradı - Son Dakika

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