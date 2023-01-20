CİNSEL İLİŞKİ VAADİYLE GİTTİĞİ SOKAKTA PARASINI VE CEP TELEFONUNU GASBETTİLER - Son Dakika
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CİNSEL İLİŞKİ VAADİYLE GİTTİĞİ SOKAKTA PARASINI VE CEP TELEFONUNU GASBETTİLER

20.01.2023 10:16

ADANA'da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı Elvan U. (25) ile buluşan Mustafa B. (27), kadının arkadaşları Baver K. (29) ve Sedat K. (24) tarafından dövülüp, bacağından bıçaklandı.

ADANA'da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı Elvan U. (25) ile buluşan Mustafa B. (27), kadının arkadaşları Baver K. (29) ve Sedat K. (24) tarafından dövülüp, bacağından bıçaklandı. Mustafa B.?nin cep telefonu ve 12 bin TL'sini gasbeden şüpheliler ile Elvan U., polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 16 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa B., sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. Elvan U., Mustafa B.?yi yaşadığı mahalleye çağırdı. Mustafa B. ile Elvan U., sokakta sohbet ederken yanlarına Baver K. ile kardeşi Sedat K. geldi. Kardeşler, 'Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun' diyerek Mustafa B.?yi dövüp, bacağından bıçakladı. Mustafa B.?nin cebindeki telefonunu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, kaçtı.

Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu. Mustafa B.?nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.?yi saklandıkları adrese yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, 'Mustafa'yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa'yı dövdü' dedi.

Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.?yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasbetmediklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Dağlıoğlu Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİNSEL İLİŞKİ VAADİYLE GİTTİĞİ SOKAKTA PARASINI VE CEP TELEFONUNU GASBETTİLER - Son Dakika

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