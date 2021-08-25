Cinsel ilişki yaşamaktan korktuğunu söyledi

Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde eden Lawrence, cinsel ilişki açıklamasıyla sevenlerini şaşırttı.

"SEKS DÜŞKÜNÜ DEĞİLİM"

31 yaşındaki Jennifer Lawrence, "Cinsellik hakkında sık sık konuştuğum için beni seks düşkünü sanıyorlar ama aslında tam tersi. Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten pek hoşlanmıyorum. Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim. Bir anlık zevk için sağlığımı riske atmak bana çok anlamsız geliyor." şeklinde konuştu.

Jennifer Lawrence, hastalanmaktan korktuğu için insanların elini sıkmak bile istemediğini de söyledi.

Jennifer Lawrence, 2011'de Victoria's Secret'ın "En Seksi" listesinde yer aldı. 2011 ve 2013'te Halkın En Güzel İnsanları, 2011'den 2014'e kadar Maxim's Hot 100 ve FHM'nin en seksi kadınları listesine girdi.

2014 yılında Lawrence'ın çıplak fotoğrafları internete sızmıştı. Güzel oyuncu, Vanity Fair'e verdiği röportajda bu durumu "cinsel suç" ve "cinsel tecavüz" olarak değerlendirmişti.

Lawrence, "O fotoğraflara bakan herkes bir cinsel saldırıyı ebedileştiriyor. Utanç duymalılar. Çılgına dönmek istemiyorum ama aynı zamanda düşünüyorum, insanlara çıplak vücuduma bakabileceklerini söylemedim." ifadelerini kullanmıştı.