Cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini darbeden kocaya para cezası - Son Dakika
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Cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini darbeden kocaya para cezası

14.10.2022 16:35
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini darbeden kocaya para cezası

KAYSERİ'de, cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısı B.K.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan O.K., 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısı B.K.'yi darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan O.K., 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, B.K. ile kocası O.K. arasında cinsel ilişkiye girme meselesinden tartışma çıktı. B.K., eşi tarafından itilip, boğazı sıkılarak darbedildi. B.K., başını da kalorifer peteğine çarptı. Şikayet üzerine O.K. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık O.K. ve müşteki eşi B.K. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen B.K., "Boğazımdan tuttu. Kafama darbe aldım. Ben de ona vurdum. Şikayetçi değilim" dedi.

O.K. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, eşini darbetmediğini öne sürüp, beraatini istedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık O.K.'yi 'yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verildi.

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Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini darbeden kocaya para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini darbeden kocaya para cezası - Son Dakika
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