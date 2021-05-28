Cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısını öldüren adam, ardından da çocuklarına kıydı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde Basedi adındaki bir köyde kan donduran bir olay yaşandı. Pappu Kumar adındaki Hintli bir adam, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısını öldürdü, ardından çocuklarını da öldürüp cansız bedenlerini bir su kanalına attı.

ÇOCUKLARI TEK BAŞINA BAKAMAYACAĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polis yerel basına verdiği demeçte, adamın verdiği ifadeye dayanarak, ''15 gündür ilişki teklifini geri çevirmesi nedeniyle böyle bir cinayet işlemiş. Karısını öldürdükten sonra çocuklarına bakamayacağını düşünerek onları da öldürmüş. Çocukların cesedi henüz kanaldan çıkarılmadı'' açıklamasını yaptı.

ORMANDA YAKALANDI

36 yaşındaki karısını beş, üç ve 15 aylık çocuklarını öldürdükten sonra kaçan Kumar, ormanlık bir alanda yakalandı.

AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARI ARTTI

Öte yandan salgının yaşandığı son iki yılda ülkede aile içi şiddet vakalarının önemli ölçüde arttığı bilgisi verildi. Hindistan'da resmi verilere göre, Ulusal Kadın Komisyonu (NCW) geçen yılın Nisan ayında aile içi şiddetle ilgili şikayetlerde 2,5 kat artış kaydetti.