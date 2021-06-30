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Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü - Son Dakika

Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü

30.06.2021 16:51

Elmalı davasının ardından, arkadaşının babasının cinsel istismarına uğradığını açıklayan ünlü oyuncu Seray Kaya, açıklamalarının sonrasında hakkında yapılan kötü yorumlara ateş püskürdü. Kaya, bu yorumların en çok hemcinslerinden gelmesine üzüldüğünü belirterek, "Üstelik hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin, uğradıkları cinsel istismarı çizerek anlatmaları ve davanın önceki günlerde görülen duruşmasında sanıkların tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmesi, Türkiye genelinde büyük tepkilere neden oldu.

İSTİSMARCISINI DEŞİFRE ETTİ

Avukat Feyza Altun, oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, istismarcılarını deşifre etti. Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaya, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını ve korkması nedeniyle bunu ailesiyle paylaşamadığını söyledi.

YORUMLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından, yaşadığı istismar olayı hakkında kötü yorumlar yapanlara da ateş püskürdü.

Kaya, yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım. Tabi bunların arasında bu tür yorumlarda yapılmış. İnsanlığın gelmiş olduğu bu noktaya, bu kadar vicdansızlaşılmış olmasına çok üzüldüm ve çokta şaşırdım.

"HEMCİNSLERİMDEN GÖRDÜĞÜM YAKLAŞIM ÜZÜCÜ"

Üstelik hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü. Neden üzücü biliyor musunuz? Bizim birbirimize ihtiyacımız varken, birlik olmalıyken, her birimizin başına gelmiş ve gelebilecekken kalplerinizin bu kadar kararmış olması beni korkuttu.

"BENİ, BİZİ SUSTURAMAYACAKSINIZ"

Elbette pişman değilim, elbette beni, bizi susturamayacaksınız. Üzülerek şunu da belirtmeliyim ki işimi hiçbir zaman magazin malzemesi yapmadım, hiçbir zaman buna ihtiyaç duymadım kendi kurduğum küçük dünyam da mesleğimi başarılı bir şekilde icra etmeye çalışmaktayım.

"DESTEKLEYEN HERKESE MİNNETLE"

Yakında güzel haberler verecekken bugün bunlarla karşılaşıyor olmak sizin adınıza beni utandırdı. Kininizi, nefretinizi, hasetliğinizi bizden uzak tutun. Artık sizi duymuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Güçlü, inanarak, korkmayarak! Destekleyen herkese minnetle..

Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü

Seray Kaya, Türkiye, Antalya, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü - Son Dakika Magazin


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