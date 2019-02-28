Cinsel İstismar'dan Hapis Cezasıyla Aranırken Yakalandı
2 saat önce
SAMSUN'da, 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Taner Yiğit (40), polis operasyonuyla yakalandı.
SAMSUN'da, 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Taner Yiğit (40), polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Ordu'da 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan hapis cezası alıp, Samsun'a kaçan Taner Yiğit'i takibe aldı. Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde olduğu belirlenen Yiğit, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan Yiğit, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Yiğit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:43 Kaynak: DHA
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