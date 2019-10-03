Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar davası: aile sanığın tutuklanmamasına tepki gösterdi
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Cinsel istismar davası: aile sanığın tutuklanmamasına tepki gösterdi

37 dakika önce

BAĞCILAR'da 2017 yılında 10 yaşındaki üvey torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 75 yaşındaki N.S.'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

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BAĞCILAR'da 2017 yılında 10 yaşındaki üvey torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 75 yaşındaki N.S.'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davanın ardından konuşan mağdurenin ailesi, sanığın tutuklanmamasına tepki gösterdi.

MAĞDURENİN İFADESİ ALINDI
Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık N.S. ile taraflar katıldı. Duruşmada pedegog eşliğinde mağdure E.Ç.'nin ifadesi alındı. Mağdurenin dinlenmesinin ardından söz alan şikayetçi avukatı Seren Çiçek de "Mağdurenin hayalle oluşmayacak beyanlarda bulunmaktadır. Bu beyanlar gerçekleri göstermektedir. Sanığın tutuklanmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti de sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
Anne S.G. sanığın tutuklanmamasına tepki gösterdi.

İDDİANAME
Hazırlanan iddianamede, Çocuk İzleme Merkezi'nde mağdure E.Ç.'nin ifadesinin alındığı belirtiliyor. İddianamede mağdure E.Ç.'nin üvey dedesi N.S. tarafından istismara uğradığı iddia ediliyor. İddianamede N.S.'nin "Zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İLK DURUŞMADA SANIK İFADE VERMİŞTİ
İlk duruşmada sanık N.S. mağdurenin üvey torunu olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Eşim M.S. ile 2011 yılında evlendim. Evlenmeden önce M.S. ile mağdurenin annesi S.G. arasında para meselesi varmış, halen de devam ediyor. S.G. eşimden 5 bin TL istemiş, vermeyince de bu şekilde iftira atıldı. Araları bozulunca eve gidip gelmediler, ancak yaşı küçük mağdure yalnız olarak bir ay içinde 3 defa evimize geldi. Onun geldiğinde eşim evdeydi, yalnız kalmadık. Suçlamayı kabul etmiyorum"


Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:41 Kaynak: DHA
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