Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar davası sanığı: Bir kez elini tuttum
Son Dakika Güncel Haber

Cinsel istismar davası sanığı: Bir kez elini tuttum

31 dakika önce

ZONGULDAK'ta, düğünde tanıştığı lise öğrencisi N.Ö.'ye (16), sohbet etme bahanesiyle götürdüğü evinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.A. (25), kendisini "Sadece elini tuttum" diyerek, savundu.

Cinsel istismar davası sanığı: Bir kez elini tuttum, System.String[]
ZONGULDAK'ta, düğünde tanıştığı lise öğrencisi N.Ö.'ye (16), sohbet etme bahanesiyle götürdüğü evinde  cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.A. (25), kendisini "Sadece elini tuttum" diyerek, savundu.
Olay, 2017 yılında Ereğli ilçesinde meydana geldi. Y.A., köydeki bir düğünde tanıştığı lise öğrencisi N.Ö. ile arkadaş oldu. İddiaya göre, Y.A. bir süre sonra sohbet etme bahanesiyle evine götürdüğü N.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Olaydan sonra okula gitmek istemeyen ve davranışları değişen N.Ö., teyzesine başından geçenleri anlattı. Teyze de yeğeni ile birlikte savcılığa şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Y.A. sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda da hakkında olay tarihinde 14 yaşında olan N.Ö.'ye karşı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçunu işlediği iddiasıyla 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde Y.A.'nın sohbet etme bahanesiyle eve götürdüğü N.Ö.'ye karşı koymaya çalışmasına rağmen zorla cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanık Y.A. ve şikayetçi N.Ö. ile avukatları katıldı. Y.A., suçlamaları kabul etmeyerek, "Kendisiyle tanışmamız ve teyzesinin bilgisi dahilinde iki kez gezdiğimiz doğrudur. İlişkiye girmedik. Bir kez elini tuttum" dedi.
N.Ö. ise olayın ardından Y.A. ile korktuğu için bir süre daha görüşmeye devam ettiğini anlatarak, "Beni tehdit ediyordu. Evlenmekten bahsediyordu. Bana karşı tavırları değiştiği için şikayetçi oldum" diye konuştu.
Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:02 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber yok Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar davası sanığı: Bir kez elini tuttum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]