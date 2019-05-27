Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar davası sanığına 45 yıl hapis cezası

Cinsel istismar davası sanığına 45 yıl hapis cezası

3 saat önce

Adana'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sınıf öğretmeni 45 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Cinsel istismar davası sanığına 45 yıl hapis cezası, System.String[]
Adana'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sınıf öğretmeni 45 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya önceki celse tahliye edilen sanık sınıf öğretmeni M.T. ile taraf avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın iki öğrencisine yönelik cinsel istismar suçundan cezalandırılarak tutuklanmasını talep etti.
Sanık M.T. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, iftira atıldığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, M.T'yi iki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45 yıl hapis cezasına mahkum ederek tutuklanmasına karar verdi.
Sanık, diğer kız öğrenciye yönelik cinsel istismar suçlamasından beraat etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:29 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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