'Cinsel istismar' davası sanığına 'yaralama'dan 7 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Cinsel istismar' davası sanığına 'yaralama'dan 7 ay hapis - Son Dakika

'Cinsel istismar' davası sanığına 'yaralama'dan 7 ay hapis

6 saat önce

KAYSERİ'de R.Ö. (16) isimli kızı darbedip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Barış A. (38), 'yaralama' suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

'Cinsel istismar' davası sanığına 'yaralama'dan 7 ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de R.Ö. (16) isimli kızı darbedip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Barış A. (38), 'yaralama' suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Geçen yıl merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda evli ve 2 çocuk babası Barış A'nın, parkta birlikte alkol aldığı R.Ö.'yü darbedip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Barış A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Barış A, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek "İki bira almıştım. R.Ö. de 'ağabey ne yapıyorsun' dedi, oturduk, muhabbet ettik. Kesinlikle cinsel bir eylemim olmadı, darbetmedim. Bıçakla oynarken elinden yaralandı" dedi.

Sanık Barış A.'ya 'yaralama' suçundan 7 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geriye bırakılırken, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından beraatı kararlaştırıldı.


Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MİT'e yönelik kumpas girişiminde dikkat çeken detay! Erdoğan'ın ameliyat gününe dek getirmişler
Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu sorusuna yanıt: Peşin hükümlü olmamak gerekir Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 22:18:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Cinsel istismar' davası sanığına 'yaralama'dan 7 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]