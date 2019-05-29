Cinsel istismar davasında yargılanan 5 sanık beraat etti

MERSİN'in Silifke ilçesinde zihinsel engelli S.Ş.'ye cinsel istismarda bulunarak hamile kalmasına neden oldukları iddiası ile yargılanan 5 sanık, beraat etti. Karara tepki gösteren S.Ş.'nin ablası, "Kardeşimin yüzde 59 engelli raporu var. Kararı kabul etmiyoruz" dedi.Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen olayda, İddiaya göre 5 şüpheli, şu an 23 yaşında olan yüzde 59 zihinsel engelli S.Ş.'ye 2 yıl önce cinsel istismarda bulundu. S.Ş.'nin hamile kalmasının ardından şüpheliler hakkında Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar yer almazken, mahkeme heyeti S.Ş.'nin herşeyin bilincinde olduğu gerekçesi ile sanıkların beraatine karar verdi.'KARARI KABUL ETMİYORUZ'Duruşma sonrasında yaptığı açıklama ile mahkemenin kararına tepki gösteren S.Ş.'nin ablası A.Ş., "Kardeşimin yüzde 59 engelli raporu var. Rapora rağmen zanlılar serbest bırakıldı. Kararı kabul etmiyoruz. Mersin'den birçok avukat ve kadın desteğe geldi ama ilçemizden kimse destek vermedi. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz ise, S.Ş.'nin akıl zayıflığı raporları bulunduğunu belirterek, "En son 27 Mayıs 2019 tarihinde alınan raporda, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nda görevli adli tıp uzmanı ve psikiyatri uzmanının imzasını taşıyan, 'Uzman Mütalaa Raporu' da bulunmaktadır. Rapor, mağdur S.Ş.'nin 'akıl zayıflığının olduğu, kendisine karşı işlenen eylemin ahlaki kötülüğünü idrak edemeyeceği, ruhsal bakımdan kendisini savunmasına mani olacak mahiyette ve derecede akıl zayıflığı olduğu' şeklindedir. Mahkemenin beraat kararı, hukuken ve vicdanen kabul edilebilir bir karar değildir" diye konuştu.'İSTİNAF BAŞVURUSU YAPACAĞIZ'Davaya müdahil olan baroya bağlı Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner de, "Adalet bir kez daha yara almıştır. Özel okullarda eğitim alan, vasisi bulunan, akıl zayıflığı raporlarla belgelenmiş olan mağdur S.Ş., bir kez daha mağdur edilmiştir. Beraat kararına ilişkin istinaf başvurusu yapacağız. Umuyoruz ki sanıklar hak ettikleri cezayı alacaklardır" ifadesini kullandı.

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