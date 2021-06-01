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Cinsel istismar davasından beraat talebi - Son Dakika

Cinsel istismar davasından beraat talebi

01.06.2021 16:35
Cinsel istismar davasından beraat talebi, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işlettiği oto galeride çalışan kadının kız çocuğuna, dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı beraat talep etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işlettiği oto galeride çalışan kadının kız çocuğuna, dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı beraat talep etti. Mağdur B.A.'nın babası E.A., "Keşke öyle bir şey olmamış olsa da sevinçten havalara uçsam" dedi.

Edinilen bilgiye göre 2015 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir oto galeri işleten İ.B. isimli şahıs, iddiaya göre yanında çalışan H.O.'nun kızı B.A.'yı 9 yaşından 13 yaşına kadar taciz etti. Yaşanan istismar olaylarının ardından B.A. ve annesi H.O. polis merkezine giderek İ.B.'den şikayetçi oldu. Yaşanan olay sırasında H.O. ile ayrı olan B.A.'nın babası E.A. da İ.B. hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından polis merkezinde ifade veren B.A., İ.B.'nin kendisini farklı tarihlerde defalarca taciz ettiğini ve bir gün gece saatlerinde evlerine gelip annesi ile birlikte uyuduğu yatakta kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Anne H.O. ise ifadesinde, kızının taciz edildiğini öğrendiği İ.B.'nin kendisini tehdit ettiği için şikayet etmekten korktuğunu söyledi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada İ.B.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve tutuksuz sanık İ.B. katıldı. Yaşandığı iddia edilen olayla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyleyen sanık İ.B.'nin eşi Tanık A.B., "Ben eşimle H.O. arasında ticaret olduğunu biliyorum. H.O. aracını eşime satmıştı, eşim borçları nedeniyle aracın parasını ödeyememişti. Bu sebeple H.O. tarafından iftira atıldığını düşünüyorum. Ben H.O.'ya borcun ne kadarsa ödeyelim, davanı geri çek dediğim doğrudur. Amacım eşimin böyle bir suçla suçlanmamasıydı. Bahse konu para mevzusu sebebiyle eşim İ.B. hakkında iftirada bulunuldu" dedi.

"İ.B., H.O.'ya duygusal yakınlık duyduğunu bana söyledi"

İ.B.'nin kayınçosu olduğunu ve onun yanından çalıştığını söyleyen M.Y., "Biz araç alım satımı yapıyoruz, H.O.'da parasını değerlendirmek istiyordu. Bu görüşmeler esnasında İ.B., H.O.'ya duygusal yakınlık duyduğunu bana söyledi. Bu durum benim zoruma gidiyordu ancak İ.B.'nin yanında çalıştığım için fazla kendisine kızamadım. İ.B.'nin H.O.'ya borcu vardı. İ.B., bana 'H.O.'nun parasını verirsem iş yerinden gider' diyerek parasını vermek istemiyordu. En son İ.B. ve H.O. arasında tartışma yaşandı. İ.B., H.O.'ya tokat attı. H.O. gittikten sonra onunla bir araya gelerek 'paranı alamayacaksınız eğer paranı almak istiyorsan ya İ.B.'ye duygusal olarak karşılık vereceksin ya da şikayetçi olacaksın' dedim. Daha sonra şikayet olayını duydum ancak H.O.'nun işin içine kızını koyabileceği aklımın ucundan geçmedi" diye konuştu.

"Bu davanın sonunda belki ben ölürüm, belki ben öldürürüm"

Şikayetinin devam ettiğini ifade eden baba E.A., "Kızım hala verdiği ifadesinin arkasındadır. Bir babanın kızıyla böyle konuşmalar yapması dünyanın en zor şeyidir. Ben kızımın her dediğine inanıyorum. Keşke böyle bir şey olmamış olsa sevinçten havalara uçarım. Ben adalete güveniyorum. Bu davanın sonunda belki ben ölürüm belki ben öldürürüm, o raddeye geldim. Bu adamın ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bu bir komplodur"

İftira atıldığını ifade eden sanık İ.B. ise, "Benim de kızım vardır. Bunlar beni Kocaeli'ne rezil etmeye çalışıyorlar ve bu benim zoruma gidiyor. Bu nasıl bir komplodur. Ben ve benim gibi insanlara böyle suçlar atarak bizi lekeliyor ve para koparmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar yaptığım tüm emeklerim boşuna gitti" ifadelerini kullandı.

Mütalaada beraat istendi

Cumhuriyet savcısı olayla ilgili sanıklardan İ.B. ve anne H.O.'nun üzerilerine atılan 'çocuğun nitelikleri cinsel istismarı' ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından delil yetersizliği sebebiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise tarafların süre istemesi sebebiyle duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Cinsel istismar davasından beraat talebi
Cinsel istismar davasından beraat talebi

Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli, Körfez, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel istismar davasından beraat talebi - Son Dakika


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