"Cinsel istismar" görüntüleriyle gündeme gelen kişi hakkında "terör propagandası" iddianamesi - Son Dakika

"Cinsel istismar" görüntüleriyle gündeme gelen kişi hakkında "terör propagandası" iddianamesi

04.01.2021 15:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında dava açılan ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da ayrıca soruşturması devam eden Burhan Dalğali'yle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" yapmak suçundan 15 yıla kadar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında dava açılan ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da ayrıca soruşturması devam eden Burhan Dalğali'yle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" yapmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ağustos 2017'de gözaltına alınan Tüncer Dalğali isimli kişinin cep telefonuna tanımlı Facebook hesabında, 2015 yılı haziran ayında gerçekleştirilen örgütsel paylaşımlarla ilgili çalışmalar yapıldığı ve şüpheli Burhan Dalğali'nin de katılımcılar arasında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Burhan Dalğali'nin, 30 Eylül 2020 tarihinde SEGBİS vasıtasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden ifadesinin alındığına yer verilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde "kendisine kurulan bir kumpas nedeniyle tutuklandığını söylediği aktarıldı.

Çeşitli cemiyetlere Kur'an-ı Kerim ve dua okumak için gittiği, bir kadına dua okuması için B.B. isimli şahsın kendisini bir eve götürdüğünü belirten Dalğali, "kadının bir anda soyunarak kendisini taciz ettiğini ve kendisine bu iki kişi tarafından şantaj yapıldığını" öne sürdü.

Hakkındaki "terör örgütü propagandası" suçlamasını kabul etmeyen Dalğali, "Örgüt lehine ya da örgütü övücü herhangi bir cümle kullanmadım. Örgüt karşıtı bir insanım. Fotoğraftaki diğer şahısları tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Şüpheli Burhan Dalğali'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüte ait bez parçalarının asıldığı yerin önünde kurulan masada dua eder bir halde oturduğuna yer verilen iddianamede, baş köşeye oturtulan şüphelinin de o dönemdeki popülerliğiyle konuşma yapmasa dahi örgütsel etkinliğe manen destek sağladığının değerlendirildiği ifade edildi.

Manevi yardımların örgütün amacına hizmet eden propaganda faaliyetleri kapsamında kaldığına vurgu yapılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Herkesçe bilinen PKK silahlı terör örgütünün yoğun bir şekilde afişe edildiği ve örgütün amacı doğrultusunda gerçekleşen bir etkinliğe saygın bir insan olarak giden şüphelinin gerçekleştirdiği fiilin, şüphelinin o dönem için vaki olan popülerliği ve 'din hocası' vasfı göz önüne alındığında örgüt tabanında karşılık ve sempati uyandıracağı, örgütün amacına hizmet etme noktasında örgüt propagandası suçunu oluşturduğu ve şüphelinin atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır."

İddianamede, şüpheli Burhan Dalğali'nin, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy'de yargılanıyor

İstanbul'da bir kadına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik görüntülerle gündeme gelen Burhan Dalğali hakkında, "Dini inanç ve duyguları istismar ederek "dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Bu kişiyle ilgili ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü belirtilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Cinsel istismar' görüntüleriyle gündeme gelen kişi hakkında 'terör propagandası' iddianamesi - Son Dakika


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