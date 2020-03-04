Cinsel istismar hükümlüsü 6 firari yakalandı - Son Dakika

2014 yıllarında cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılandıkları davada toplam 122 yıl 5 ay 21 gün hapis cezasına çarptırılan firari 6 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Söke'de yaşayan K.C., İ.U., F.E., S.A., F.İ. ve H.B., iddiaya göre, 2012 ile 2014 yılları arasında kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun ailesinin durumu öğrenip, şikayetçi olması üzerine 6 kişi hakkında, Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 yıl süren yargılama sonunda K.C. 36 yıl, İ.U. 21 yıl, F.E. 18 yıl, S.A. 18 yıl 1 ay 21 gün, F.İ. 16 yıl, H.B. 12 yıl 7 ay olmak üzere toplam 122 yıl 5 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine 6 kişinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu sabah hükümlülere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Adreslerinde yakalanan 6 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.