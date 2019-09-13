Cinsel istismar iddiası
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Bilecik'te evine gelen kişilere telkinde bulunarak şifa dağıttığı iddia edilen 63 yaşındaki şüpheli, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:31 Kaynak: AA
Bilecik'te evine gelen kişilere telkinde bulunarak şifa dağıttığı iddia edilen 63 yaşındaki şüpheli, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki bir genç kızın ihbarı üzerine harekete geçen Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki M.Ö'yü gözaltına aldı.
Kendisini şifacı olarak tanıtıp evine gelen kişilere telkinde bulunarak şifa dağıttığı iddia edilen M.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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