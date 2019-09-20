Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar iddiasına soruşturma
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Cinsel istismar iddiasına soruşturma

43 dakika önce

Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Adana'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündüğü eve zarar vermek istedi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubun saldırı girişimini önledi.

Daha sonra bir grup, bölgedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar verdi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, cinsel istismarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada "Emniyet birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyuyu göstermeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Cinsel istismar iddiasına soruşturma

Dumlupınar, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:09 Kaynak: AA
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