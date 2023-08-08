Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı

08.08.2023 09:42

Muğla'nın Menteşe ilçesinde E.Ç.,'yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Ufuk S.'nin tahliyesine karar verildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede; E.Ç.'nin, Ufuk S.'yi kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç., hakkında iftira suçundan kamu davasının açılacağı bildirildi.

Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı (2)

DOKTORA TAHLİYE, GENÇ KIZA İSE İFTİRA SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde E.Ç.,'yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Ufuk S.'nin tahliyesine karar verildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede; E.Ç.'nin, Ufuk S.'yi kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu söyledi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç., hakkında iftira suçundan kamu davasının açılacağı bildirildi. (DHA)

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) -

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DHA-Genel - Türkiye-Muğla/ Menteşe - Cavit AKGÜN

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Kaynak: DHA
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Başsavcı, Muğla, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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