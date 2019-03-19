Cinsel İstismar Mağduru İfade Değiştirdi, Bakanlık Avukatı İtiraz Etti

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Eylem İpek Şafak'tan Bomba İddia: Serdar Ortaç ve Chole Loughnan Boşanıyor

Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz