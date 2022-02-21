Cinsel istismar sanığı: Engelli olduğunu bilmiyordum - Son Dakika

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde zihinsel engelli Şirin Dilan E.'yi (27) alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet Burak E. (29) "Kötü bir niyetim yoktu. Engelli olduğunu bilmiyordum" dedi.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Polis tarafından telefon sinyalinden Etimesgut ilçesinde olduğu tespit edilen Şirin Dilan E., o bölgede parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, engelli kızı zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Adli tıp kurumu raporunda Şirin Dilan E.'nin cinsel istismara uğradığı tespiti yapılırken, Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.