Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı - Son Dakika

Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı

17.04.2021 12:35
Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı, System.String[]

AKSARAY'da eşine şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığı ortaya çıkan Can Emrah S. için kırmızı bültenle arama kararı verildi.

AKSARAY'da eşine şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığı ortaya çıkan Can Emrah S. için kırmızı bültenle arama kararı verildi.

İlk eşinden boşanan A.S., 2009 yılında Can Emrah S. ile ikinci evliliğini yaptı. A.S., 2019 yılının Kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka kente yerleşti. Gözaltına alınan Can Emrah S., ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Can Emrah S. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken, A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel de mahkemeye başvurarak, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurup, yurt dışına çıktığını iddia ettiği sanığın yerinin tespiti için tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Bu talep de kabul edilmedi.

AVUKATTAN TEPKİ Avukat Şenel, bunun üzerine sosyal medya hesabından, "Buradan açık açık ilan ediyorum; Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyeleri alenen ve bile bile kanuna aykırı davranıyor, suç işliyorlar. Bir çocuğun hayatından mesuller ve yarın o çocuğa, onun annesine bir şey olursa bunun sorumlusu ceza mahkemesi heyetidir" paylaşımını yaptı. Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, paylaşım üzerine avukat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Heyet, yargılamanın hakkaniyet ve adil yargılama ilkesi çerçevesinde yürütülemeyeceğini belirterek, davadan çekildi. Mahkemece dosya ise incelenmesi ve karara varılması için üst mahkeme olan Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Dosyayı inceleyen Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, mahkeme maşkanı olan hakimin çekilme talebinin uygun olduğuna; ancak heyetteki diğer 2 üyenin çekilme talebinin kabul edilmediğine hükmetti. Avukat hakkında da mahkeme başkanının suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDICan Emrah S.'nin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması, ocak ayında görüldü. Avukat Çağrı Ayhan Şenel, sanığın yurt dışına kaçtığı yönünde bilgiler olduğunu ve sanık hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de duruşmaya katılmayan sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Davanın dün görülen 3'üncü celsesinde A.S., kızı E.Ç. ile avukatları hazır bulunurken, sanık avukatı da mazeret bildirerek gelmedi. Mahkeme, yazılan müzekkerelere verilen cevap yazısında, sanığın Gürcistan'da olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi. Tanıkların dinlenmesinin ardından talepleri dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na talepname gönderilmesine ve eksiklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.'NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZ ORTAYA ÇIKTI'

Soruşturma aşamasından itibaren sanığın tutuklanması için gösterdikleri çabaya karşılık bulamadıklarını belirten avukat Çağrı Ayhan Şenel, "Mahkeme dün yapılan duruşma ile sanık hakkında kırmızı bülten çıkardı. Ceza usulü gereği aslında kanaatimizce bütün deliller toplandı, tanıklar dinlendi ve beyanlar alındı. Buna karşın sanık ifadesi alınamadığı için bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor. Bu anlamda kırmızı bülten neticesinde umarım sanık yakalanır. Bu durum da bizim daha soruşturma aşamasında tutuklama talebimizin ne kadar haklı ve yasaya uygun olduğunu gösteriyor. Şayet o zaman şahıs tutuklansaydı ya da en azından sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı konulsaydı; şu anda belki de yargılama neticelenmiş olacaktı" diye konuştu.


Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı
Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı
Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı

Kırmızı Bülten, Mahkeme, Aksaray, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı Acılı evlattan yürek burkan sözler: Bırakın hastaneye gideceğim, belki yolda kurtarmışlardır Acılı evlattan yürek burkan sözler: Bırakın hastaneye gideceğim, belki yolda kurtarmışlardır Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Anayasa Mahkemesi'nden mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üç parti hakkında suç duyurusu Anayasa Mahkemesi'nden mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üç parti hakkında suç duyurusu Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı         
13:31
14 yaşındaki genç kız, 11'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi 14 yaşındaki genç kız, 11'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi         
12:58
Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti         
12:00
Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi         
11:45
Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin         
11:25
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti         
10:34
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı         
10:27
KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu         
09:59
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi         
01:11
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 13:54:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinsel istismar sanığı için 'kırmızı bülten' kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei