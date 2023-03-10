'Cinsel istismar' sanığı öğretmene referansa suç duyurusu - Son Dakika
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'Cinsel istismar' sanığı öğretmene referansa suç duyurusu

10.03.2023 12:32
'Cinsel istismar' sanığı öğretmene referansa suç duyurusu

ANKARA'da din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Yükselmiş (62), öğrencisi F.N.Ö.'ye (14) cinsel istismar ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Yükselmiş (62), öğrencisi F.N.Ö.'ye (14) cinsel istismar ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sırasında öğretmen için mahkeme heyetine örnek bir öğretmen olduğuna ilişkin referans mektubu gönderen, aralarında bir eski milletvekili ve bürokratların da olduğu kişiler hakkında 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Keçiören ilçesindeki bir okulda eğitim gören F.N.Ö. adlı kız çocuğunun ailesinin 2021 yılındaki şikayeti üzerine din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Yükselmiş hakkında soruşturma başlatıldı. Münir Yükselmiş, savcılığa sunulan cinsel içerikli mesajlar ve Adli Tıp Kurumu raporu sonrası tutuklandı. Savcılık, soruşturması sonucu Münir Yükselmiş hakkında 'zincirleme şekilde öğretici tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'zincirleme şekilde elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak öğretici tarafından çocuğa karşı cinsel taciz', 'zincirleme şekilde cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma', 'zincirleme şekilde konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'GECE SOHBETLERİ EĞİTİM İÇİN'Münir Yükselmiş, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmasında, F.N.Ö.'nün halasının kendisiyle birlikte olmak istediğini, bunu kabul etmeyince kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek, suçlamaları kabul etmedi. Yükselmiş ifadesinde, dosyaya giren WhatsApp konuşmaları ve gece vakti saatlerce yapılan telefon görüşmelerinin de hafızlık eğitimi için olduğunu iddia etti. Tanık ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu'nda yeniden rapor alınması nedeniyle yaklaşık bir yıl süren davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan sanık Yükselmiş, suçlamaları kabul etmediğini, kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek beraat ve tahliyesini talep etti. F.N.Ö'nün ailesinin avukatı Özcan Öztürk, son alınan adli tıp raporunun, çocuğun anlatımlarının başından bugüne kadar tutarlı olduğunu ortaya koyduğunu, bu nedenle sanığın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.Mahkeme heyeti sanık Münir Yükselmiş'e, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7,5 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere 38 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezada takdir indirimi uygulamadı.REFERANS MEKTUPLARI İÇİN SUÇ DUYURUSU

Avukat Özcan Öztürk, ayrıca yargılama sırasında aralarında bir eski milletvekili ve bürokratların bulunduğu kişilerin mahkeme heyetine sanık için gönderdiği referans mektuplarına dikkat çekti. Avukat Öztürk, sanık öğretmen için 'Yüksek ahlak sahibi bir insan, örnek bir öğretmendir. Rehber olmuş örnek bir şahsiyettir. Çok yüksek ahlak ve edep timsalidir' şeklindeki referans mektuplarını gönderen kişilerin yargıyı etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de yargılama aşamasında sanık Münir Yükselmiş için referans mektuplarını gönderenler hakkında 'yargılama görevini yapını etkilemeye teşebbüs' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.


Kaynak: DHA
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'Cinsel istismar' sanığı öğretmen 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı! 'Gece sohbetleri eğitim için' diyerek kendini savundu 'Cinsel istismar' sanığı öğretmen 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı! 'Gece sohbetleri eğitim için' diyerek kendini savundu

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Son Dakika Güncel 'Cinsel istismar' sanığı öğretmene referansa suç duyurusu - Son Dakika


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