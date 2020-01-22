Cinsel istismar sanığına beraat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinsel istismar sanığına beraat - Son Dakika

Cinsel istismar sanığına beraat

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, A.T. (17) adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.K. hakkında, yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verildi.

Cinsel istismar sanığına beraat, System.String[]

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, A.T. (17) adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.K. hakkında, yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verildi.

Olay, geçen yıl ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Y.K., iddiaya göre, sosyal medyada tanıştığı A.T.'yi beldedeki düğün salonunun bulunduğu yere buluşmaya çağırdı. Y.K., burada A.T.'ye cinsel tacizde bulundu. Y.K., olaydan bir süre sonra ise sosyal medyadan A.T. ile kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit ederek, tekrar buluşmak istedi. A.T. ise tehdit ve şantajlar sonrası Y.K.'den şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma üzerine Y.K. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'hakaret', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Y.K. ve avukatı hazır bulundu. A.T. ise katılmadı.Mahkeme heyeti, A.T.'nin ifadesi, mesajlardaki beyanlar ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, 'istismar' suçunun oluşmasında kesin delil bulunmadığından sanığın 'cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından beraatine karar verdi. 'Tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise dosyanın uzlaşma bürosuna gönderilmesi kararlaştırıldı.


Zonguldak, Çaycuma, Filyos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek
Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinsel istismar sanığına beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]