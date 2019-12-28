Cinsel istismar sanığını dna'sı ele verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinsel istismar sanığını dna'sı ele verdi - Son Dakika

Cinsel istismar sanığını dna'sı ele verdi

6 saat önce

Cinsel istismar sanığını DNA'sı ele verdiSAMSUN'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G. (57) hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Cinsel istismar sanığını DNA'sı ele verdi

SAMSUN'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G. (57) hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılığın talebi üzerine yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan genç kızın dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından korumaya alınan çocuğun babası olduğu tespit edilen Süleyman G., 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Olay, 17 Eylül tarihinde Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli L.M., bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çevreden baskı görmemek için durumu gizlemeye çalışıp, bir süre bebeği evde bakan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, istismar şüphelisi olduğu öne sürülen Süleyman G.'yi, yakalayarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DNA TESTİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G., hakkında Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Süleyman G.'den ve çocuktan aldığı kan örneklerinin karşılaştırılması için, DNA testi yapılmasını talep etti. Savcılığın talebi üzerine İstanbul'da yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan genç kızın dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Yaşanan gelişmenin ardından, hakkında yakalama emri çıkarılan şüpheli Süleyman G.; jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebeği ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'na konuldu.

Cinsel istismar sanığını dna'sı ele verdi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:30 Kaynak: DHA
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