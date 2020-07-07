Cinsel istismar sanığının hapis cezasına üst mahkemeden onama - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Bölükbaş Dinç (64), yaklaşık 2,5 ay sonra karara itiraz için üst mahkemeye başvurdu. Üst mahkeme, temyiz süresi içinde itiraz edilmediği gerekçesiyle sanığın cezasını onadı.
Manavgat'ın turistik mahallesi Side'de oturan Bölükbaş Dinç, 2018 yılının Eylül ayında, markette A.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın ailesinin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dinç, 6 Aralık 2018'deki karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Mağdur A.A.'nın avukatı Atalay Arslan, sanığın bilerek ve isteyerek bu suçu işlediğine inandıklarını; ancak yasalardaki ceza miktarının belli olduğunu dile getirerek, "Cezanın kesinleşmiş olması müvekkilim ve ailesinin manevi acısını bir nebze hafifletecek. Ancak A.A.'nın yaşadığı psikolojik travmayı önlemeye yetmeyecek. Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarının cezalarının artırılması gerekiyor" dedi.