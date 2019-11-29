Cinsel istismar sanığının tutuksuz yargılanmasına tepki

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 11 yaşındaki Ş.Y. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen market sahibi M.A.'nın yargılanmasına

devam edildi. Duruşma sonrası yapılan basın açıklamasında, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterildi.

Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi 'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, Ş.Y. kız arkadaşının babası olan market sahibi M.A.'nın 5 yıl boyunca cinsel istismarına maruz kaldı. Ş.Y., 2016 yılında durumu annesine anlattı. Anne de polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve işlemleri sonrası serbest bırakılan M.A. hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasında tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur Ş.Y.'nin ailesi ve arkadaşları ile geldiği duruşmaya, Dikili Kadın Platformu, Bergama Veli-Der, Eğitim-Sen, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Bergama Demokrasi Platformu üyeleri de izleyici olarak katıldı. Duruşmada Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden bir avukat davaya müdahil olmak istedi. Mahkeme talebi reddetti.

Duruşma, savcıya mütalaasını hazırlaması için ek süre verilerek, 6 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

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Duruşma sonrası Ş.Y.'ye destek için gelenler adliye önünde basın açıklaması yaptı. 'Taciz, tecavüz insanlık suçudur', 'Çocuk bedenime dokunma' ve 'Çocuk istismarına hayır' dövizleri açılan basın açıklamasında, Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bergama Şubesi Temsilcisi Fikret Ali Parlas, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, şunları söyledi: