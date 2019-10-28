Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

1 saat önce

Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandıBURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, cinsel istismar suçundan 4 yıldır aranan zanlıyı bağ evinde yakaladı.

Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, cinsel istismar suçundan 4 yıldır aranan zanlıyı bağ evinde yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesindeki bağ evinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin kimlik kontrolünde, 4 yıldır arandığını tespit etti. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
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