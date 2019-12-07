Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Bursa'da yakalandı
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Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Bursa'da yakalandı

6 saat önce

Cinsel istismar suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.

Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Bursa'da yakalandı, System.String[]

Cinsel istismar suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı Gündoğdu Mahallesi'nde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafakemalpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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