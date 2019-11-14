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Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı
6 saat önce
Cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Kapaklı ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:52 Kaynak: AA
Cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Kapaklı ilçesinde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.S.'nin Kapaklı'da olduğunu tespit etti.
Ekipler, ilçedeki bir fabrikada yakaladığı zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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