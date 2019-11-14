Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı
Son Dakika Güncel Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika

Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

6 saat önce

Cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı, System.String[]

Cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Kapaklı ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.S.'nin Kapaklı'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, ilçedeki bir fabrikada yakaladığı zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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