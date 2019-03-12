Son Dakika Haberleri: Cinsel İstismar Suçundan Beraat Etti, Kararı Sosyal Medyadan Duyurdu

Cinsel İstismar Suçundan Beraat Etti, Kararı Sosyal Medyadan Duyurdu

46 dakika önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, M.K. adlı kadına çiftlik evinde cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekerek, şantaj yaptığı iddiasıyla 29 yıl hapsi istenen veteriner U.G., tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Cinsel İstismar Suçundan Beraat Etti, Kararı Sosyal Medyadan Duyurdu, System.String[]
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, M.K. adlı kadına çiftlik evinde cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekerek, şantaj yaptığı iddiasıyla 29 yıl hapsi istenen veteriner U.G., tutuksuz yargılandığı davada beraat etti. U.G. kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Çaycuma'da 13 Ekim 2017'de meydana gelen olayda, belediyede veteriner olarak çalışan U.G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile ilişki yaşadı. Ancak M.K., kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğu, çıplak fotoğrafları ve videosunu çektiği iddiasıyla U.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Tutuklanan U.G., avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. U.G. hakkında 'basit yaralama', 'şantaj', 'cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından toplam 29 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın dünkü karar duruşmasında U.G. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, U.G.'nin suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. 

U.G., beraat kararını sosyal medya üzerinden, "25 Kasım 2017 tarihinde üzerime atılan iftira da dün karar günüydü. Yaklaşık 16 aydır insanı, maddi-manevi her anlamda yıpratan bu zorlu süreçte mutlu sona şükürler olsun ki ulaştık" mesajı yayımlayarak duyurdu.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:44 Kaynak: DHA

Çaycuma, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıfır Gümrükle Patates İthalatına Üreticilerden Tepki: Kararnameyi Görünce Şok Olduk SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenleme: Yüzde 20'lik Sınır Kaldırıldı

Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Hamile Olduğu Ortaya Çıktı Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:30:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinsel İstismar Suçundan Beraat Etti, Kararı Sosyal Medyadan Duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]