Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasının ilk duruşması yapıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmaya sanık uzman çavuş, tutuklu bulunduğu Van T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.
Dün görülen davada, 17 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı suçundan 23 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan sanık Uzman Çavuş T.K. hakkında suç vasfının değişme ihtimali, mağdur ve tanık beyanları, delil durumu ve sair gerekçelerle oy çokluğu ile tahliye kararı verildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Uzman Çavuş T.K. hakkındaki kararının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tahliyeye itiraz ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı - Son Dakika