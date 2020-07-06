Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bakırköy Adliyesine sevk edilen zanlı, buradaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kızının kendisine iftira attığını öne sürdü.

Esenler 'de torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan dede C.Y, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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