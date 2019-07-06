Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar şüphelisinin evini taşlayıp, eşyalarını ateşe verdiler
Son Dakika Güncel Haber

Cinsel istismar şüphelisinin evini taşlayıp, eşyalarını ateşe verdiler

1 saat önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.K. (47) tutuklandı.

Cinsel istismar şüphelisinin evini taşlayıp, eşyalarını ateşe verdiler, System.String[]
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.K. (47) tutuklandı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, E.K.'nin evini taşlayıp, eşyalarını sokağa çıkarak ateşe verdi.
Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. E.K., aynı mahallede yaşayan kız çocuğunu aracına bindirip, cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile ve mahalle sakinleri, evine gittikleri E.K'ye saldırdı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. E.K. gözaltına alındı. E.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, dün gece bir araya gelen mahalle sakinleri, şüphelinin evini taşladı. Mahalleli, eve girip eşyaları sokağa çıkararak ateşe verdi.
?Mahalleye itfaiye, jandarma ve TOMA sevk edildi. Öfkeli kabalalığın sakinleştirilmesinin ardından itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kalabalık, jandarmanın uyarısıyla dağılarak evlerine çekildi. 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:17 Kaynak: DHA
Denizli, Honaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüphelinin evini bastılar Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'i ziyaret etti Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'dan Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme CHP'den Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilk tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 09:44:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar şüphelisinin evini taşlayıp, eşyalarını ateşe verdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]