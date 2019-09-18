Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar ve hamile kadını darp ile suçlanan sanığa 8 yıl 11 ay hapis
Son Dakika Güncel Haber

Cinsel istismar ve hamile kadını darp ile suçlanan sanığa 8 yıl 11 ay hapis

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hamile kadını parkta spor yaparken darbettiği, başka bir kadını taciz ettiği ve 18 yaşından küçük bir kıza da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa toplam 8 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Cinsel istismar ve hamile kadını darp ile suçlanan sanığa 8 yıl 11 ay hapis, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hamile kadını parkta spor yaparken darbettiği, başka bir kadını taciz ettiği ve 18 yaşından küçük bir kıza da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa toplam 8 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilen davalara ilişkin karar duruşmasına tutuksuz sanık Davut Kahraman katılmadı.

Sanık ve müşteki avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, hamile kadına saldırı ve hakaret suçlamasından 16 ay hapis cezası verdiği sanığa, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve N.Ç.'ye sarkıntılık ve hakaret suçlarından da 7 yıl 7 ay ceza verdi.

Mahkemenin cezasında indirim uygulamadığı sanık, toplamda 8 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.

Olay


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016'da parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli, bir saldırgan tarafından darbedilmiş, olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.T. tutuklanmış ancak saldırgan olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı.


Soruşturmayı sürdüren polis, Davut Kahraman'ı gözaltına almış, suçunu itiraf eden zanlı tutuklanmış ancak aralık ayında görülen duruşmada adli kontrol kaydıyla serbest bırakılmıştı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ sanığı iş adamı, duruşmada ağlayarak tahliyesini istedi
Adalet Bakanı Gül: Aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi ders vermeye kalkmasınlar Model Kendal Jenner'ı görüntülendiği için şikayet edilen Danla Bilic, kendisini eleştirenlere sitem etti flaş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:45:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinsel istismar ve hamile kadını darp ile suçlanan sanığa 8 yıl 11 ay hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]