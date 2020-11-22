Cinsel istismar ve silahla yağma suçundan aranan zanlılar yakalandı - Son Dakika

Cinsel istismar ve silahla yağma suçundan aranan zanlılar yakalandı

22.11.2020 08:57
Cinsel istismar ve silahla yağma suçundan aranan zanlılar yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde cinsel istismar suçundan ve silahla yağma suçundan aranan şüpheliler bekçiler tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde cinsel istismar suçundan ve silahla yağma suçundan aranan şüpheliler bekçiler tarafından yakalandı.

Kuşadası'nda aranan şüphelilere bekçiler geçit vermiyor. Son olarak, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak GBT kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin K.S.H. olduğu, Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. Şüpheli bekçiler tarafından adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Ayrıca Türkmen Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde saat 02.00 sıralarında devriye gezen Gece Kartalları durumundan şüphelendikleri bir kişiye GBT kontrolü yaptı. Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelinin C.A. olduğu ve İzmir Ağır Ceza İlamat masasınca "Gece vakti silahla yağma" suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti. Şüpheli adliyeye sevk edilmek üzere karakola götürüldü. - AYDIN

Cinsel istismar ve silahla yağma suçundan aranan zanlılar yakalandı

Genel Bilgi Tarama, Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel istismar ve silahla yağma suçundan aranan zanlılar yakalandı - Son Dakika


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