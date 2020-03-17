Cinsel istismar ve tehditten kesinleşmiş cezaları bulunan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Isparta'da 'cinsel istismar ve cebir, tehdit' suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan iki kişi yakalandı.



Kuleönü beldesinde "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Basit Tehdit" ile "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan F.A., 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan İ.A. isimli şahıslar yakalandı. Jandarmanın Suç Arama Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yakalanan şahıslar Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA