Cinsel İstismara 10 Yıl Hapis

Samsun'da akrabası olan 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da akrabası olan 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun'da akrabası olan 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2018 Şubat ayında tutuklanan M.A.'nın (38) yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Metris T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan M.A., mahkemece "cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

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