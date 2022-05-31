Cinsel istismara 119 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Cinsel istismara 119 yıl 6 ay hapis cezası

31.05.2022 23:12

Cinsel istismara 119 yıl 6 ay hapis cezası Tek celsede karar çıktı, istismarcı suçunu itiraf etti Erzurum'da yatılı Kur'an kursunda 8 çocuk yurtta belletmen olan kişi tarafından tecavüze uğradı.

Cinsel istismara 119 yıl 6 ay hapis cezası

Tek celsede karar çıktı, istismarcı suçunu itiraf etti

ERZURUM - Erzurum'da yatılı Kur'an kursunda 8 çocuk yurtta belletmen olan kişi tarafından tecavüze uğradı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında karar çıktı. İstismarcı 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen sene Mayıs ve Ekim ayları arasında Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan bir erkek yatılı Kur'an kursunda meydana geldi. İddiaya göre kursta görevli olan H.A., yatılı olarak kursa gelen ve yaşları 10-14 arası olan erkek çocuklarına dokunarak taciz etmeye başladı. İlerleyen zamanlarda çocukları odalara kilitleyen H.A., çocuklara cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismarda bulunmayı uzun süre devam ettiren H.A., yaşadığı anları da kamera kaydına aldı. E.K., oğlunun istismara uğradığını öğrenince durumu savcılığa şikayet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınan görevli H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.A. hakkında 12 yaşından küçüklerin nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınları seyretmeye teşvik, müstehcen yayınlarda çocukları kullanmak, cebir ve hileyle hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve sarkıntılıktan dava açıldı.

Bugün Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma da karar çıktı. İstismarcı H.A.'ya müstehcenlikten, hakaretten ve bir çocuğa cinsel istismardan kanıt olmadığı için beraat, diğer 7 çocuk için nitelikli cinsel istismar, cebir ve hileyle hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Erzurum Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı gerçekleşen duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, Erzurum, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Ardahan, Baroları çocuk hakları ve kadın hakları merkezleri, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları takip etti.

Dava sonrası Erzurum Adliyesi önünde bulunan UCİM Saadet Öğretmen ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, "Bugün kahraman 8 çocuğumuz için buradayız. Onlar gittikleri kursta istismara uğradılar. Bu alçak insan tarafından sistematik bir biçimde nitelikli cinsel istismara uğradılar. 4. Ağır Ceza Mahkemesi çocuklar için tek celsede tarihi bir karar verdi. Çocukların kılına dokunan, onların canını yakan kim varsa ülkenin her yerinde hesap soracağız. Bu hepimizin üstüne konulmuş bir görevdir. Bu görevi de sonuna kadar götürüp istismarcıların kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar. O çocukların da mücadelesinde yanlarında olup onların sağlıklı bir hayat kurması için mücadele edeceğiz" dedi.

Erzurum'da çok önemli bir karar verildiğini ifade eden Avukat Hilal Genç, "Bu karar belki de birçok dosyaya emsal olacak bir karar. Mahkeme heyetinin özverili bir şekilde dosyayı incelemesiyle ve aslında tek celsede karar verildi bugün. Biz UCİM olarak burada bugün olduğumuz gibi her daim onların yanında olacağız. Onları destekleyeceğiz. Temmuz ayında olacak olan, yine aynı şahsın ve beraberindeki görevlilerin, çocuklara yaptığı o işkence, eziyetin yargılaması olacak ve biz Temmuz ayında da yine yılmadan, korkmadan, yorulmadan burada olacağız" diye konuştu.

Cinsel istismara 119 yıl 6 ay hapis cezası
Cinsel istismara 119 yıl 6 ay hapis cezası
Cinsel istismara 119 yıl 6 ay hapis cezası
Cinsel istismara 119 yıl 6 ay hapis cezası

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Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı Erzurum'da çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı Erzurum'da çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık 119 yıl 6 ay hapse çarptırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Cinsel istismara 119 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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