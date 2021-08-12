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Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz - Son Dakika

Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz

12.08.2021 09:07

Eda Nur Kaplan, cinsel istismara uğradığını iddia etmesi sonrası intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslardan Yusuf G. ve Mehmet A., nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Zanlılardan Yusuf G.'nin telefonu mesajlarında arkadaşına "Yaşları küçük iki kişi gelecek aralarından seçeriz" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, cinsel istismara uğradığını belirterek Çankaya'daki evlerinin 15'nci katından atladı. İntihar sonucu hayatını kaybeden genç kızın arkasında bıraktığı mektupta yazdıkları ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Olayın ardından acilen başlatılan soruşturma kapsamında Eda Nur'a otel odasında cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yusuf G. ve Mehmet A. adlı iki şahıs gözaltına alındı. Odada olduğu sonradan öğrenilen bir kişi daha gözaltına alınırken, Yusuf G. ve Mehmet A. 'nitelikli cinsel saldırı suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YAŞLARI KÜÇÜK İKİ KİŞİ GELECEK"

Sabah'ın haberine göre, sanık Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda Aşkın K.'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz

Eda Nur Kaplan, Çankaya, Saldırı, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz - Son Dakika


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