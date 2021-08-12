Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz - Son Dakika

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, cinsel istismara uğradığını belirterek Çankaya'daki evlerinin 15'nci katından atladı. İntihar sonucu hayatını kaybeden genç kızın arkasında bıraktığı mektupta yazdıkları ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Olayın ardından acilen başlatılan soruşturma kapsamında Eda Nur'a otel odasında cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yusuf G. ve Mehmet A. adlı iki şahıs gözaltına alındı. Odada olduğu sonradan öğrenilen bir kişi daha gözaltına alınırken, Yusuf G. ve Mehmet A. 'nitelikli cinsel saldırı suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YAŞLARI KÜÇÜK İKİ KİŞİ GELECEK"

Sabah'ın haberine göre, sanık Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda Aşkın K.'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.