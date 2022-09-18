Cinsel istismara uğrayan çocuğun annesi: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsel istismara uğrayan çocuğun annesi: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

18.09.2022 20:58
Cinsel istismara uğrayan çocuğun annesi: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Mustafa Gökot'un (27) otomobilde cinsel istismarda bulunduğu H.Y.'nin (10) annesi Ş.I, yaklaşık 3 bin kişiyle eylem yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Mustafa Gökot'un (27) otomobilde cinsel istismarda bulunduğu H.Y.'nin (10) annesi Ş.I, yaklaşık 3 bin kişiyle eylem yaptı. Kızı için sessiz kalmayacağını ve davasından vazgeçmeyeceğini belirten Ş.I., "Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor" dedi.

Ortaokul öğrencisi H.Y. okula giderken, iddiaya göre, yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi. Gökot'a inanan H.Y. ise araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Olayı duyan mahalle sakinleri, karakolun önünde toplanarak Mustafa Gökot'u linç etmek istedi. Jandarma ekipleri, kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

'BENİM ÇOCUĞUMUN AĞZI HALEN ANNE SÜTÜ KOKUYOR'Cinsel istismara uğrayan kızın annesi Ş.I. ve mahalle sakinleri ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Pazar yerinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Elinde tuttuğu 'İstismara sessiz kalma ses ol' yazılı pankartıyla eylemde en öne sırada yer alan ve eşinden boşandığı öğrenilen Ş.I., kızına yapılan ahlaksızlığa sessiz kalmayacağını söyledi. Kendisine destek olan kalabalığa da teşekkür eden anne Ş.I., şöyle konuştu:

"Çocuğuma yapılan cinsel istismar, tecavüz, yapılan bu ahlaksızlığa ve zorbalığa karşı susmayacağız, sesimizi duyuracağız. Biz şu an susarsak herkes susar. Ben konuşmasaydım, ben üstünü kapatsaydım, bugün bana yapıldıysa yarın sizin çocuklarınıza yapılacaktı. Onun için ben susmayacağım. Ben sonuna kadar sesimi duyuracağım, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bana destek verdiğiniz, benim arkamda durduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben sesimi çıkarmasam sizin çocuğunuz olabilirdi. Ben utanmıyorum, hiçbir zaman da utanmayacağım da. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor."


YORUMLAR
500
Son dakika haberi... KAYMAKAM KARAASLAN, MAKAM ARACINI SÜNNET OLAN ŞEHİT OĞLUNA TAHSİS ETTİ Son dakika haberi... KAYMAKAM KARAASLAN, MAKAM ARACINI SÜNNET OLAN ŞEHİT OĞLUNA TAHSİS ETTİ Devrilen traktörün 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı Devrilen traktörün 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel istismara uğrayan çocuğun annesi: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:55 Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Brezilya Ulusal Marşı çalındı
19:38 Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı
19:28 Başakşehir, Fatih Karagümrük maçında gol sesi yok
19:09 Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle mağlup etti
19:02 Bahçeli'den, Sultan Vahdettin'e yönelik söylemleriyle gündeme oturan Tunç Soyer'e sert sözler: Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir
18:57 Süper Lig Gol Kralı yeniden ilk 11'de! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kadrolar belli oldu
18:56 Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketten dikkat çeken sonuç! İYİ Parti'nin oyu azalıyor
18:24 Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
17:56 20 yaşındaki Türk golcü Filipinler'de gündem oldu! Tek devrede attığı 4 gol baş döndürdü
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir vatandaşı "Sigara içmesin" diye uyardı! Sonrasında olanlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 21:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: Cinsel istismara uğrayan çocuğun annesi: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement