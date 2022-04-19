Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı! - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!

19.04.2022 10:37
Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!

İzmir'de yaşanan olayda Hasan K. adlı şahıs, toplu taşımada tanıştığı 16 yaşındaki işitme ve zihinsel engelli İ.U.'ye cinsel istismarda bulundu ve fuhşa zorladı. Durumu torununun davranışlarındaki değişimi fark eden dede gün yüzüne çıkarırken, yaşadıklarını oyuncaklarla anlatan çocuğun, erkek oyuncak bebeği, kız oyuncak bebeğin üzerine koyup, ''Hasan K. böyle yaptı'' dediği ortaya çıktı. Diğer taraftan Hasan K. adlı şahıs indirim uygulanmadan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde Hakan K. 2020'de işitme ve zihinsel engelli İ.U. ile toplu taşımada tanıştı. İddiaya göre Hasan K., o dönem 16 yaşındaki İ.U.'ya cinsel istismarda bulunup, birden fazla olmak üzere fuhşa zorladı. Torununun hareketlerinde farklılık sezen dedesi Y.A., İ.U. ile konuşup, istismarı öğrendi ve suç duyurusunda bulundu. İ.U.'nun, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. İ.U. yeterli konuşamadığı için farklı yöntemlere başvuruldu.

YAŞADIĞI İSTİMARI OYUNCAK BEBEKLERLE ANLATTI

Yazı ve oyuncak bebekler ile olayı anlatması istendi. İ.U.'nun erkek oyuncak bebeği, kız oyuncak bebeğin üzerine koyup, ''Hasan K. böyle yaptı'' dediği öğrenildi. Adli görüşmecinin ''Hasan K. bunu sana sana kaç defa yaptı'' diye sorduğunda İ.Ü.'nün eliyle 2 işaretini yaptığı da belirtildi. Hasan K'nin kendisini otele veya başka yere götürüp götürülmediğine yönelik soruya da İ.U.'nun ''Evet'' şeklinde cevap verdiği bildirildi.

Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanan engelli çocuk yaşadıklarını oyuncaklarla anlattı, sanık 20 yıl hapse çarptırıldı

''BİRKAÇ KEZ MESAJLAŞTIK, HİÇ BULUŞMADIK'' DİYEREK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suç duyurusunun ardından ifade veren Hasan K. ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, Hasan K.'nin, 'çocuğu fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek suçu' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından cezalandırılmasını istedi. İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Hasan K., İ.U. ile birkaç kez mesajlaştıklarını ancak hiç buluşmadıklarını söyledi. Davanın karar duruşması, 14 Nisan'da görüldü. Duruşmaya sanık Hasan K.'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Mağdur avukatları sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları müvekkilleri için beraat talebinde bulundu.

İNDİRİM UYGULANMADAN 20 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Konuşmaların ardından savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Hasan K.'nin 'birden fazla çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğu fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Hasan K., beraat talebini yineledi. Mahkeme heyeti, sanığı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapse çarptırdı, suçun değişik zamanlarda işlenmesi nedeniyle de cezayı arttırdı. Toplamda sanık Hasan K.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hasan K., 'çocuğu fuhşa teşvik' suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı ve cezası yarı oranda artırılarak 7,5 yıla çıkarıydı. Hasan K.'ye toplamda 20 yıl hapis cezası verilirken, indirim de uygulanmadı. Kararın ardından Hasan K., tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
YORUMLAR
500
Eymen bebek davasında telefondan çıkan korkunç görüntüler: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış! Eymen bebek davasında telefondan çıkan korkunç görüntüler: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış! Çukurova'da hayatlar Mola Evi ile değişti Çukurova'da hayatlar Mola Evi ile değişti

Engelli, Savcı, Çocuk, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı! - Son Dakika


Son Dakika
10:28 İlk eşini trafik kazasında kaybeden adamın ikinci eşi de yatağında ölü bulundu
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:21 "Çakarlar" çetesinin lideri ortaya çıktı! Her şeyi 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne yönetiyormuş
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:11 "Sağır ve dilsiz" yazılı notla dileniyordu! Gerçek anlaşılınca kendini bu sözlerle savundu: Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
10:05 Sınır dışı edilen ABD'li ajan şimdi de Türk ve Azeri askerleri hedef belirledi!
10:03 Ekonomik kriz aileyi vurdu! Reddi miras taleplerinde patlama yaşanıyor
09:56 Paskalya Bayramı'na damga vuran anlar! Tavşan Biden'ın sözünü kesti
13:37 Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:40:33. #1.13#
SON DAKİKA: Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement