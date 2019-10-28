Son Dakika Haberleri: Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı
Son Dakika Güncel Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı

Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı

1 saat önce

Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandıBURSA'da,jandarma ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıldır aranan M.A., bağ evinde yakalandı.

Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı

BURSA'da,jandarma ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıldır aranan M.A., bağ evinde yakalandı. M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İnegöl'deki Yenice Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada bağ evindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine, bağ evine gidip kimlik kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunan ve 4 yıldır aranan M.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:50 Kaynak: DHA
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