Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da 'hakkında çocuğun cinsel istismarı' suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da 'hakkında çocuğun cinsel istismarı' suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan D.Z. (55) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen D.Z., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:51 Kaynak: İHA
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