Cinsel istismarla suçlanan aile, kenti terk etti, eşyaları mahalleli tarafından ateşe verildi - Son Dakika
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Cinsel istismarla suçlanan aile, kenti terk etti, eşyaları mahalleli tarafından ateşe verildi

18.04.2022 17:06

Denizli'de aynı apartmanda oturan komşular arasında cinsel istismar kavgası yaşandı. Suçlanan aile, evlerini terk etti. Kentten ayrılmak zorunda kalan komşularının evine giren öfkeli aile grubu, eşyaları dışarı çıkararak ateşe verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; aynı apartmanda oturan komşu aileler arasında, 3 gün önce cinsel istismar suçlaması nedeniyle tartışma çıktı.

Cinsel istismarla suçlanan aile apar topar kenti terk etti, komşular eşyalarını ateşe verdi

EŞYALARINI GERİDE BIRAKIP EVLERİNİ TERK ETTİLER

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ve iddiaların çevrede de durulması üzerine, suçlamanın tarafı olan aile eşyalarını geride bırakarak evi terk etmek zorunda kaldı. Komşularının gece apar topar evden ayrıldıklarını fark eden öfkeli aile fertleri, kapısını kırarak girdikleri boş dairedeki eşyalardan bazılarını sokağa atarak ateşe verdi.

Son dakika haber... Evini terk eden komşularının eşyalarını sokağa atıp ateşe verdiler

EŞYALARI ATEŞE VEREN KOMŞULAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Mahalledeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevreden toplananlarla birlikte kalabalıklaşan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise dışarıda yanan eşyalara müdahale ederek söndürdü. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği aile, daireden çıkarak sokakta beklemeye başladı. Etrafın temizlenmesinin ardından aileler evlerine dağılırken, ekipler ise her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede tedbirlerini artırdı.

Cinsel istismarla suçlanan aile apar topar kenti terk etti, komşular eşyalarını ateşe verdi
Cinsel istismarla suçlanan aile, kenti terk etti, eşyaları mahalleli tarafından ateşe verildi
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Emekli polis evinde ölü bulundu Emekli polis evinde ölü bulundu

Güvenlik güçleri, Karşıyaka, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel istismarla suçlanan aile, kenti terk etti, eşyaları mahalleli tarafından ateşe verildi - Son Dakika


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