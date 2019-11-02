Son Dakika Haberleri: Cinsel nitelikli saldırı zanlısı 9 yıl sonra yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Cinsel nitelikli saldırı zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

Cinsel nitelikli saldırı zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "nitelikli cinsel saldırı" zanlısı 9 yıl sonra yakalandı.

Cinsel nitelikli saldırı zanlısı 9 yıl sonra yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "nitelikli cinsel saldırı" zanlısı 9 yıl sonra yakalandı.


Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş toplam 16 yıl 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan C. K.'nin Toygar Mahallesinde bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla C.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan C.K. (39) adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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