Cinsel organını kesen şahıs pişman olunca sağlıkçıları aradı
Cinsel organını kesen şahıs pişman olunca sağlıkçıları aradı Alkol alarak bunalıma giren bir şahıs önce cinsel organını kesti, ardından pişman olup sağlık ekiplerine haber verdi.
Cinsel organını kesen şahıs pişman olunca sağlıkçıları aradı
DÜZCE - Alkol alarak bunalıma giren bir şahıs önce cinsel organını kesti, ardından pişman olup sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı hastaneye kaldırdı.
Olay dün gece saatlerinde Çay Mahallesi'nde meydan geldi. Evde tek başına kalan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen V.K.B 112 Acil Çağrı merkezini arayarak kesici alet yaralanması ihbarı verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri şahsın cinsel organının kesik olduğunu gördü. V.K.B yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs hastanede polise verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini daha pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi. Şahıs daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavide şahsın cinsel organı yerine dikildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 09:12 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Cinsel organını kesen şahıs pişman olunca sağlıkçıları aradı - Son Dakika
Son Dakika Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu